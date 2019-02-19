Мужчина-"чудотворец" намерен оплодотворить 2500 женщин

Австралиец утверждает, что у него уже больше сотни детей

Джо Донор Фото: 60 Minutes

Австралиец по имени Джо Донор назвал себя "чудотворцем" и заявил о цели оплодотворять 2,5 тысяч женщин, сообщает The Mirror.

По словам мужчины, ранее он жил в США и Южной Америке, где ему пришлось оплодотворить более 800 женщин. Около сотни из них родили от Джо Донора детей. При этом он отказывается сдавать сперму – предпочитает "естественное оплодотворение". Также австралиец подчеркивает, что не берет деньги за свои услуги, а просит только оплатить транспортные расходы.

Когда мужчину просят рассказать о себе и предоставить справки о здоровье, он отвечает: "Знаешь ли, ты мне не кнопку от ядерной ракеты даешь, мы всего лишь ребенка делаем".

Специалисты отмечают, что образ жизни Джо Донора опасен. Он может заразиться ВИЧ и передать его всем своим "пациенткам".

Напомним, донор генетического материала встретился с 19 биологическими детьми: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что пенсионер признался жене, что тайно торговал спермой.

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