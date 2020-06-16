Мужчина голыми руками усмирил 70-килограммового "питона-монстра": видео

Змеелов потерял много крови, но смог победить в смертоносной схватке

Змеелов Майк Киммел вступил в жесткую схватку с пятиметровым смертоносным питоном весом около 70 килограммов, получил ранение, но смог победить. Инцидент произошел в регионе Эверглейдс, штат Флорида. На соответствующее видео обратил внимание телеканал Fox News Channel.

"Потеряв литры крови, я все же укротил ее, – рассказывает мужчина. – Сперва я не видел размеров змеи из-за высокой травы и сорняков, но было очевидно, что передо мной монстр. Понимал, что легче и безопаснее всего напасть на нее с головы. Но я не смог удержаться, схватил ее за хвост и потанцевал с самим дьяволом"

Затем Майк Киммел воспользовался мешком для ловли змей, чтобы перевязать рану и остановить кровотечение. Он дотащил пресмыкающееся до лодки, после чего усыпил его.

"У меня не было мешка для змей нужного размера, чтобы перевезти ее без снотворного", – пояснил эксперт по змеям. Он выставил видео с огромным питоном на канале Python Cowboy в YouTube.

Напомним, ранее мы писали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

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