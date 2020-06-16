Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина голыми руками усмирил 70-килограммового "питона-монстра": видео

Сегодня, 10:20

Змеелов потерял много крови, но смог победить в смертоносной схватке

Змеелов Майк Киммел вступил в жесткую схватку с пятиметровым смертоносным питоном весом около 70 килограммов, получил ранение, но смог победить. Инцидент произошел в регионе Эверглейдс, штат Флорида. На соответствующее видео обратил внимание телеканал Fox News Channel.

"Потеряв литры крови, я все же укротил ее, – рассказывает мужчина. – Сперва я не видел размеров змеи из-за высокой травы и сорняков, но было очевидно, что передо мной монстр. Понимал, что легче и безопаснее всего напасть на нее с головы. Но я не смог удержаться, схватил ее за хвост и потанцевал с самим дьяволом"

Читайте также:
Курьезное видео: из желудка питона достали 40-килограммовую козу

Затем Майк Киммел воспользовался мешком для ловли змей, чтобы перевязать рану и остановить кровотечение. Он дотащил пресмыкающееся до лодки, после чего усыпил его.

Публикация от Trapper Mike (@pythoncowboy)

"У меня не было мешка для змей нужного размера, чтобы перевезти ее без снотворного", – пояснил эксперт по змеям. Он выставил видео с огромным питоном на канале Python Cowboy в YouTube.

Читайте также:
Весит 80 кг: мужчина показал фото редчайшего питона-альбиноса

Напомним, ранее мы писали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Появилось видео ожесточенной битвы дикой кошки ягуарунди и удава Питон проглотил целиком массивного кота: видео Гигантский питон попал на видео: "Возможно, он самый большой в мире" Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
видео США змея питон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

Вчера, 19:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 18:42Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Вчера, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Вчера, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

14 июняШоу-бизнес

Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного

14 июняFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

14 июняWellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

14 июняWellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

14 июняПсихология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

13 июняTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

13 июняШоу-бизнес

"Если бы я тогда узнала, никакой бы свадьбы не было": муж Снежаны Онопко заработал на ней 80 тысяч долларов

13 июняFood

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

Новости партнеров

Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила
Бесстыжая Бледанс вышла из бани в чем мать родила
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова
Подробиці допиту винного у смертельній ДТП у Москві Єфремова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять