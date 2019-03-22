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Мужчина из-за необычной болезни не может смотреть в зеркало

Фобия появилась у британца после нервного срыва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:56
Британец боится собственного отражения в зеркале
Британец боится собственного отражения в зеркале
Фото: Pixabay

Британец Стивен Гиллатт панически боится своего отражения в зеркале. Мужчина признался, что необычная фобия появилась у него четыре года назад как следствие нервного срыва. С тех пор он старается не смотреть в зеркала и иные поверхности, где можно увидеть свое отражение. С утра Гиллатт не видит своего отражения и спрашивает у жены и дочери, как он выглядит, в парикмахерской сидит с закрытыми глазами, а мимо витрин ходит отвернувшись.

"Я завидую людям, которые смотрят в зеркала исключительно с эстетической точки зрения — оценить, как они выглядят. Когда я смотрю в зеркало, я вижу неудачника и эмоционально неполноценного человека. Я не вижу своих физических черт, я вижу свою сущность", — объяснил британец свой страх смотреть в зеркало в комментарии изданию Metro. Он добавил, что при виде себя вспоминает свои промахи и то, как причинял другим людям боль. Это провоцирует панические атаки и приступы ненависти к себе.

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Гиллатт не предпринимает никаких попыток найти нужное лечение. Ранее он обращался к психотерапевту и понял, что причина его страха — очень низкая самооценка и отсутствие чувства собственного достоинства. Британец решил, что ненависть к себе так плотно укоренилась в нем, что для избавления от нее потребуется много лет, а он к этому не готов.

Помимо страхов перед зеркалами мужчина ненавидит фотографироваться. Он очень расстраивается, когда смотрит на снимки. "В эти моменты я очень жалею, что не смотрелся в зеркало и не поправил прическу", — добавил он.

Мужчина ни разу не встречал никого с похожей фобией и не видел упоминания о ней в интернете.

Напомним, девушка, которая боится выходить из дома, представила потрясающую выставку.

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