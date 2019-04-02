Мужчина из-за редкой болезни превращается в вампира: фото

Британцу с детства приходилось избегать солнечного света

Британец боится солнечного света Фото: Depositphotos

Джошуа Барнфатер из британского города Кингстон-апон-Халл из-за редкой болезни боится солнечного света. У мужчины обнаружили ксеродерму пигментную — мутацию, которая повышает чувствительность к ультрафиолетовому облучению. Она отключает механизм, восстанавливающий поврежденные ультрафиолетом молекулы ДНК. В результате повреждения накапливаются и со временем приводят к раку. В Великобритании живут около ста человек, страдающих ксеродермой, пишет Daily Mirror.

Джошуа Барнфатер Фото: Hull Live

Барнфатеру с детства приходилось избегать солнечного света. Он старался не появляться на улице, всегда полностью закрывал кожу от ультрафиолета и носил на лице защитную маску. Несмотря на это, к 30 годам у него несколько раз диагностировали относительно безвредные формы рака кожи.

В 2017 году у Барнфатера нашли ангиосаркому — опасную злокачественную опухоль, которая поражает клетки внутренней поверхности кровеносных сосудов. Не помогли ни операции, ни химио- и радиотерапия, ни новые лекарства, которые еще не прошли клинические испытания. Последняя надежда — дорогостоящий препарат для иммунотерапии. Годичный курс лечения обойдется в сто тысяч фунтов стерлингов (3,5 млн гривен).

Напомним, осенью 2017 года в африканской стране объявили комендантский час из-за "вампиров" – власти Малави пошли на такие меры в связи с ритуальными убийствами, в ходе которых фанатики пьют человеческую кровь. А в 2016 году вспышка странных нападений, связанных с укусами людей, была зафиксирована в Новой Зеландии.

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