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Мужчина нашел конверт с деньгами и удивился, когда узнал всю правду

Сегодня, 05:55

Эта необычная история произошла с жителем американского города Латроб

Нолан Шандел из американского города Латроб во время прогулки со своей девушкой нашел на земле конверт, внутри которого было 1800 долларов. Мужчина решил вернуть эти деньги законному владельцу – им оказался бездомный. Об этом сообщает сайт телеканала CBS Pittsburgh.

По словам Шандела, он сразу же обратился в ближайшее отделение полиции. Правоохранители вскоре выяснили, что конверт с деньгами потерял 75-летний бездомный мужчина, который занял их, чтобы снять квартиру.

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"Ему были нужны эти деньги. Он отчаянно искал их, просил друзей помочь. Этот мужчина был очень рад, когда узнал, что получит свои средства назад", – рассказывает Джон Слисмен, шеф местной полиции.

Бездомный пожертвовал немного денег на благотворительность, а также дал Шанделу вознаграждение за находку. "Меня просто так воспитали. Надо делать правильные вещи", – отметил он.

Напомним, пользователь ресурса Reddit с ником Sgarwo случайно нашел четыре тысячи долларов на парковке магазина. Он решил не оставлять деньги себе, а найти законного владельца.

Смотрите видео об истории села, где деньги появляются из воздуха

Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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