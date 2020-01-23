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Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

Ярмут Тим Картер решил отправить фотографию странного существа экспертам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Огромную тушу вынесло к берегам Британии
Огромную тушу вынесло к берегам Британии
Фото: Pixabay

42-летний житель британского города Ярмут Тим Картер гулял с собакой по побережью пролива Те-Солент на севере Ла-Манша и случайно обнаружил тушу огромного неопознанного животного. Мужчина решил отправить фотографию находки экспертам, чтобы выяснить, что это такое.

Фото: Pen News/Tim Carter

"Сначала я подумал, что это сгусток пальмового масла, – рассказывает мужчина в интервью изданию The Daily Star. – Но потом присмотрелся и понял, что это какая-то органическая материя или что-то в этом роде. У нее была эдакая волокнистая текстура. Никогда не встречал ничего похожего".

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По словам Картера, светлая глыба была размером с автомобиль. Вероятнее всего, ему попался глобстер – фрагмент туши крупного морского животного, например, акулы или кита, которую трудно идентифицировать из-за сильного разложения.

Напомним, ранее странное существо выловил фермер из США.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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