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Мужчина нашел "сюрприз" среди подушек на диване: фото

Лейтенант Тейлор Парлье признался, что за 12 лет службы он впервые столкнулся с подобным случаем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57
Житель США нашел удава на диване
Житель США нашел удава на диване
Фото: Pixabay

Американец из города Роуз Хилл, штат Канзас, пытался найти ключи среди подушек на диване и нащупал двухметрового удава. Инцидент произошел 27 января. Обнаружив удава, мужчина тут же позвонил в полицию, после чего патрульные отвезли змею в зоомагазин. Об этом сообщают на сайте телестанции WMBF-TV.

Полиция ждет, когда отыщется хозяин удава. Если же этого не произойдет, то удав станет участником образовательных семинаров. Его будут демонстрировать школьникам в рамках программы по изучению рептилий.

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Лейтенант Тейлор Парлье признался, что за 12 лет службы он впервые столкнулся с подобным случаем. "Некоторым нравится разводить дома змей, не берусь их судить. Но лично я предпочитаю заводить собак", – иронично отметил он.

Обыкновенный удав – неядовитая змея. Представители этого вида достигают трех-четырех метров в длину. Удавы питаются млекопитающими, птицами и рептилиями.

Напомним, житель австралийского города Куран (штат Квинсленд) обнаружил у себя дома пресмыкающееся в туалете. Кроме этого, "Сегодня" писали, как змеелов Стюарт Маккензи поймал огромного 8-килограммового питона.

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