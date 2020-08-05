Мужчина нашел возле бара древний клад стоимостью 3,6 млн гривен: фото

Британцу Люку Махони и его друзьям удалось откопать 1061 серебряную монету, отчеканенную в XV-XVII веках

40-летний кладоискатель Люк Махони и двое его друзей из английского графства Саффолк обнаружили возле бара The Lindsey Rose древний клад – 1061 серебряную монету, отчеканенную в XV-XVII веках. Об этом сообщает местная газета East Anglian Daily Times.

По словам Махони, владельцы заведения разрешили ему обследовать близлежащую территорию с металлоискателем. Первой находкой британца оказались монеты: золотая и шесть пенсов. После небольшого перерыва его приятели стали находить монеты по всей территории.

На протяжении следующих трех дней кладоискатели тщательно исследовали участок бара. "Я провел там три дня – не спал. По ночам сидел в машине и следил, чтобы никто не пробрался на территорию за кладом. Даже сейчас я немного волнуюсь", – рассказывает Люк.

В результате мужчинам удалось откопать 1061 серебряную монету, отчеканенную в XV-XVII веках.

"Они были повсюду. В какой-то момент я услышал мощный сигнал и подумал: "Вот оно". Мы начали копать и увидели горшок. Ощущение, когда выскребаешь грязь и видишь монеты, неописуемо", – вспоминает Махони.

Стоимость найденных монет на аукционе может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов (3,6 млн гривен), утверждает эксперт Найджел Миллс.

Охотники за сокровищем нашли возле бара древний клад Фото: MINELAB METAL DETECTORS Охотники за сокровищем нашли возле бара древний клад Фото: MINELAB METAL DETECTORS Охотники за сокровищем нашли возле бара древний клад Фото: MINELAB METAL DETECTORS Охотники за сокровищем нашли возле бара древний клад Фото: MINELAB METAL DETECTORS Охотники за сокровищем нашли возле бара древний клад Фото: MINELAB METAL DETECTORS 1/5

Напомним, ранее 48-летняя Аманда Джонстон из британского города Портсмут, графство Гэмпшир, решила прогуляться со своим 11-летним сыном Джорджем по садовому участку. Женщина предложила взять с собой металлоискатель. Как оказалось, не зря. Британка неожиданно нашла ценную реликвию – монету, изготовленную 500 лет назад.

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Кроме этого, "Сегодня" писали о кладоискателе из Шотландии, который погрузился в реку с маской и нашел кусок золота весом в 22 карата.

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