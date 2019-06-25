Мужчина наткнулся в кустах на огромного питона: появилось видео

Австралиец убрал рептилию в специальный пакет с помощью специального крючка

Житель Австралии обнаружил в кустах огромного питона Фото: facebook.com/SunshineCoastSnakeCatchers

В среду, 19 июня, австралийский змеелов Стюарт Маккензи из штата Квинсленд поймал на прибрежном районе Саншайн-Кост огромного 8-килограммового питона. По словам мужчины, рептилия спряталась в кусты на территории одного из частных участков. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

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На опубликованных кадрах видно, как австралиец с помощью специального крючка убирает рептилию в специальный пакет, однако та пытается выскользнуть. По словам мужчины, позже он выпустил змею на волю.

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"Этот парень должен взять приз за самого большого питона, которого я поймал в этом районе. Он не самый длинный из тех, кого я ловил, но, Господи, какой же он толстый", – рассказывает Стюарт Маккензи.



Напомним, в центре Киева вечером 16 июля 2018 года на фонарной опоре по улице Жилянской, 54, прохожие обнаружили двухметрового питона. Также мы сообщали, что питон улегся в кровать к австралийке.

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