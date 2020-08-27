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Мужчина не стригся около 80 лет и показал на фото свои волосы

Сегодня, 10:40

Нгуен Ван Чин из Вьетнама уверен, что волосы напрямую связаны с продолжительностью жизни

92-летний Нгуен Ван Чин из Вьетнама не стригся около 80 лет (с 12 лет) и отрастил пятиметровые волосы. Мужчина уверен, что нужно оставить неприкосновенным то, с чем он родился. А его сын убежден, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.

Ван Чин считает, что волосы напрямую связаны с продолжительностью его жизни. "Если я подстригусь, я умру. Я ничего не меняю в своей прическе, даже не расчесываюсь", – рассказал он в комментарии для The Guardian.

Житель Вьетнама не стригся около 80 лет
Житель Вьетнама не стригся около 80 лет
Фото: Yen Duong | Facebook

Вьетнамец верит в существование девяти магических сил и поклоняется семи богам. Он также уверен, что отращивать волосы – его призвание. Мужчина ухаживает за своими волосами: содержит в чистоте и накрывает их платком. "Я считаю, что меня избрала божественная сила. Она наделила меня этим даром", – говорит Чин.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о 83-летней Нгуйен Тхи Динх из вьетнамской провинции Бен-Тре, которая 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем, отрастив таким образом шестиметровый "дред".

Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра

Кроме этого, мы писали о женщине, которая прославилась благодаря своим двухметровым волосам, которые отращивает с пятилетнего возраста.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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