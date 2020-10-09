Мужчина не заметил крайне агрессивную акулу в нескольких сантиметрах от себя (видео)

Происходящее запечатлели на камеру беспилотника пляжные спасатели

32-летний профессиональный серфер Мэтт Уилкинсон из австралийского штата Новый Южный Уэльс столкнулся с тупорылой акулой, которая считается одним из самых агрессивных видов акул. Происходящее запечатлели на камеру беспилотника пляжные спасатели. С помощью дрона они предупредили серфера об опасном хищнике и призвали его как можно скорее вернуться на сушу. Об этом сообщается на странице Surf Life Saving NSW в Facebook.

На опубликованных кадрах показано, как двухметровая тупорылая акула плавает всего в нескольких сантиметрах от спортсмена.

"Услышал под собой плеск воды. У меня промелькнула мысль об акуле, но я быстро убедил себя, что все в порядке", – вспомнил Мэтт Уилкинсон.

Мужчина отметил, что после этого он вернулся на берег "в смешанных чувствах". Спасатели сразу показали ему видео, снятое дроном.

"Выглядело так, будто акула собралась напасть на мою ногу, – рассказывает он. – Крышу сносит, когда видишь, как нечто настолько большое плывет к тебе и, оказавшись в пяти сантиметрах, передумывает тебя есть".

Тупорылые акулы крайне агрессивны и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

Напомним, ранее мексиканец опубликовал в своих соцсетях впечатляющее видео попытки акулы-людоеда съесть дайвера в клетке.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.

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