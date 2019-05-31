Мужчина обнаружил в iPad шокирующую находку

86-летний житель США не мог поверить своим глазам

Рой Сивертсон Фото: WMUR-TV

Американец Рой Сивертсон из штата Нью-Хэмпшир (США) нашла в чехле своего iPad летучую мышь. Мужчина рассказывает, что 23 мая он присел в гостиной на диван и, когда из-под чехла гаджета вылетело животное и укусило его. "Меня будто ужалила маленькая пчела", – рассказал 86-летний Сивертсон в интервью газета New York Post.

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Американцу удалось поймать зверька и вынести из дома. На следующее утро мужчина вышел во двор и увидел ту же летучую мышь. К вечеру он заметил, что животное погибло. Летучую мышь отправили на медицинскую экспертизу, которая выявила, что она страдала от бешенства. Рой обратился за помощью в больницу. По данным издания, Сивертсон идет на поправку. "Хорошо, что я не стал его обнимать", – шутливо отметил он.

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