Мужчина объяснил, зачем разбросал по дороге 14 тысяч долларов

Житель Китая рассказал, что стало причиной столь импульсивного поступка

Китаец выбросил на дорогу 100 тысяч юаней (14 тыс. долларов) Фото: Depositphotos

В китайской провинции Фуцзянь 42-летний местный житель Хуанг выбросил на дорогу 100 тыс. юаней (14 тыс. долларов). После того, как мужчина "избавился" от наличных, прохожие начали активно их собирать, а водители ради лишней купюры бросали авто. Инцидент вызвал пробки на дороге, пишет издание South China Morning Post.

42-летний Хуанг выбросил деньги посреди улицы Фото: South China Morning Post

На месте происшествия офицеры городского бюро полиции раскритиковали Хуанга за "неподобающее поведение" и призвали тех, кто взял деньги, отнести их в полицию. "Внезапный порыв повлек за собой большие неприятности для него и семьи. Пожалуйста, будьте рациональны и верните деньги", – говорится в их сообщении.

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В опубликованной полицейскими заявлении Хуанг пояснил, что очень надеется на возврат средств, поскольку он "из обычной семьи и совсем не богатый". Свой поступок мужчина объяснил плохим днем на работе. К слову, часть утраченных наличных ему уже вернули.

Мужчина выбросил 14 тысяч долларов из-за плохого дня на работе Фото: South China Morning Post

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