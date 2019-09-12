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Мужчина объяснил, зачем разбросал по дороге 14 тысяч долларов

Житель Китая рассказал, что стало причиной столь импульсивного поступка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:41
Китаец выбросил на дорогу 100 тысяч юаней (14 тыс. долларов)
Китаец выбросил на дорогу 100 тысяч юаней (14 тыс. долларов)
Фото: Depositphotos

В китайской провинции Фуцзянь 42-летний местный житель Хуанг выбросил на дорогу 100 тыс. юаней (14 тыс. долларов). После того, как мужчина "избавился" от наличных, прохожие начали активно их собирать, а водители ради лишней купюры бросали авто. Инцидент вызвал пробки на дороге, пишет издание South China Morning Post.

42-летний Хуанг выбросил деньги посреди улицы
42-летний Хуанг выбросил деньги посреди улицы
Фото: South China Morning Post

На месте происшествия офицеры городского бюро полиции раскритиковали Хуанга за "неподобающее поведение" и призвали тех, кто взял деньги, отнести их в полицию. "Внезапный порыв повлек за собой большие неприятности для него и семьи. Пожалуйста, будьте рациональны и верните деньги", – говорится в их сообщении.

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В опубликованной полицейскими заявлении Хуанг пояснил, что очень надеется на возврат средств, поскольку он "из обычной семьи и совсем не богатый". Свой поступок мужчина объяснил плохим днем на работе. К слову, часть утраченных наличных ему уже вернули.

Мужчина выбросил 14 тысяч долларов из-за плохого дня на работе
Мужчина выбросил 14 тысяч долларов из-за плохого дня на работе
Фото: South China Morning Post

Ранее "Сегодня" писали, как 28-летний солдат, служащий в армии Малайзии, несколько дней изготавливал деньги на ксероксе военной базы. Кроме этого, мы рассказывали о "сумасшедшем" банкомате, который начал плеваться деньгами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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