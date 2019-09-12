Мужчина объяснил, зачем разбросал по дороге 14 тысяч долларов
Житель Китая рассказал, что стало причиной столь импульсивного поступка
В китайской провинции Фуцзянь 42-летний местный житель Хуанг выбросил на дорогу 100 тыс. юаней (14 тыс. долларов). После того, как мужчина "избавился" от наличных, прохожие начали активно их собирать, а водители ради лишней купюры бросали авто. Инцидент вызвал пробки на дороге, пишет издание South China Morning Post.
На месте происшествия офицеры городского бюро полиции раскритиковали Хуанга за "неподобающее поведение" и призвали тех, кто взял деньги, отнести их в полицию. "Внезапный порыв повлек за собой большие неприятности для него и семьи. Пожалуйста, будьте рациональны и верните деньги", – говорится в их сообщении.
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В опубликованной полицейскими заявлении Хуанг пояснил, что очень надеется на возврат средств, поскольку он "из обычной семьи и совсем не богатый". Свой поступок мужчина объяснил плохим днем на работе. К слову, часть утраченных наличных ему уже вернули.
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