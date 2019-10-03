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Мужчина опозорился на работе из-за умных часов с фильмом для взрослых

Гаджет Apple Watch на протяжении всего рабочего дня отображал название порно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Умные часы выдали неприличный секрет мужчины на работе
Умные часы выдали неприличный секрет мужчины на работе
Фото: Depositphotos

На платформе Reddit юзер с ником Balbo Biggins поделился курьезной историей, которая произошла с ним из-за "умных часов" Apple Watch. По словам мужчины, гаджет на протяжении всего рабочего дня отображал название порно, которое он недавно смотрел: "Я наконец занялся сексом с подругой сестры".

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Balbo Biggins объяснил, что попал в такую ситуацию из-за того, что у его часов никогда не потухает экран. Также пользователь Reddit включил функцией, которая позволяет управлять проигрыванием музыки и видео на других устройствах с помощью часов. Пользователь не знал, что при этом на дисплее отображается не только название музыкальных треков, которые он прослушивал, но и видео, которые смотрел.

Попавший в неловкую ситуацию обладатель Apple Watch уверен, что многие его клиенты видели эту надпись, так как в течение рабочего дня он несколько раз презентовал продукт, показывая им папку, которую держал той рукой, на которой были часы.

Напомним, порнозвезда раскрыла секреты правильной съемки домашнего секса. Рекомендации Пандоры Блейк опубликованы изданием Dazed в День всех влюбленных, 14 февраля. Кроме этого мы писали, как на вокзале в Вашингтоне на электронном табло транслировалась порнография.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня

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