Мужчина опозорился на работе из-за умных часов с фильмом для взрослых

Гаджет Apple Watch на протяжении всего рабочего дня отображал название порно

Умные часы выдали неприличный секрет мужчины на работе Фото: Depositphotos

На платформе Reddit юзер с ником Balbo Biggins поделился курьезной историей, которая произошла с ним из-за "умных часов" Apple Watch. По словам мужчины, гаджет на протяжении всего рабочего дня отображал название порно, которое он недавно смотрел: "Я наконец занялся сексом с подругой сестры".

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Balbo Biggins объяснил, что попал в такую ситуацию из-за того, что у его часов никогда не потухает экран. Также пользователь Reddit включил функцией, которая позволяет управлять проигрыванием музыки и видео на других устройствах с помощью часов. Пользователь не знал, что при этом на дисплее отображается не только название музыкальных треков, которые он прослушивал, но и видео, которые смотрел.

Попавший в неловкую ситуацию обладатель Apple Watch уверен, что многие его клиенты видели эту надпись, так как в течение рабочего дня он несколько раз презентовал продукт, показывая им папку, которую держал той рукой, на которой были часы.

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