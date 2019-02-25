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Мужчина по ошибке отсидел 39 лет в тюрьме и на старости стал богачом

Американец Крейг Коули был осужден в 1978 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Американец по ошибке получил тюремный срок
Американец по ошибке получил тюремный срок
Фото: Depositphotos

Американцу Крейгу Коули, который по несправедливому приговору просидел в тюрьме 39 лет, выплатили 21 миллион долларов в качестве компенсации. Об этом сказано на сайте города Сими-Уэлли (Калифорния).

Мужчина был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына. После возобновления дела полицейские нашли новые образцы ДНК, исследование которых доказало непричастность осужденного к преступлению.

"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать произошедшее с мистером Коули, урегулирование этого дела — правильный поступок для всего общества", — сказано в сообщении. Почти 40 лет, которые американец провел за решеткой, стали самым большим отмененным тюремным сроком в Калифорнии.

Мужчина был помилован и освобожден в ноябре в 2017 года в возрасте 70 лет. Власти города выплатят пострадавшему 4,9 миллиона долларов, остальная сумма будет взята из различных источников, в том числе страховки.

В 2018-м совет Калифорнии по выплате компенсации жертвам выделил Коули два миллиона долларов – наибольшую сумму когда-либо выплаченную пострадавшим с момента основания организации.

Напомним, пес спас американца от 50 лет тюрьмы. Кроме этого, мы писали, что заключенный сбежал из тюрьмы ради посещения стоматолога.

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