Мужчина "почти случайно" получил 250 тысяч долларов
Счастливчик планирует потратить деньги на покупку нового дома для себя и своей невесты
Житель американского города Норт-Чарлстон по имени Кевин Миллер выиграл в лотерею четверть миллиона долларов благодаря вещему сну. Счастливчик рассказал, что ему приснился джекпот, а через несколько дней он решился купить билет и стал победителем. Об этом сообщает портал United Press International.
Кевин Миллер утверждает, что покупка лотереи была почти что случайной.
"Я колебался, покупать ли лотерейный билет, потому что очень спешил, а парень, который стоял передо мной в очереди, медлил и не мог определиться", – рассказал Миллер. Однако американец решил не уходить и подождать своей очереди. Вскоре он узнал, что купленный билет оказался выигрышным и принес ему 250 тысяч долларов.
Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею
Счастливчик планирует потратить деньги на покупку нового дома для себя и своей невесты.
Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.
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