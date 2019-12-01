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Мужчина "почти случайно" получил 250 тысяч долларов

Счастливчик планирует потратить деньги на покупку нового дома для себя и своей невесты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:03
Вещий сон помог мужчине выиграть состояние Фото: Christian Dubovan / Unsplash
Вещий сон помог мужчине выиграть состояние
Фото: Christian Dubovan / Unsplash

Житель американского города Норт-Чарлстон по имени Кевин Миллер выиграл в лотерею четверть миллиона долларов благодаря вещему сну. Счастливчик рассказал, что ему приснился джекпот, а через несколько дней он решился купить билет и стал победителем. Об этом сообщает портал United Press International.

Кевин Миллер утверждает, что покупка лотереи была почти что случайной.

"Я колебался, покупать ли лотерейный билет, потому что очень спешил, а парень, который стоял передо мной в очереди, медлил и не мог определиться", – рассказал Миллер. Однако американец решил не уходить и подождать своей очереди. Вскоре он узнал, что купленный билет оказался выигрышным и принес ему 250 тысяч долларов.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

Счастливчик планирует потратить деньги на покупку нового дома для себя и своей невесты.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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