Мужчина под водой ввел в гипноз акулу и выжил: свежее видео

Инцидент снял на видео 41-летний фотограф

На Багамских островах дайвер по имени Ли Кобб ввел в транс огромную тигровую акулу, сообщает The Daily Mail.

Аквалангист проделал трюк с пятиметровой акулой по кличке Эмма. Сначала мужчина накормил рыбу, а затем на глазах у других тигровых акул, погрузил ее в транс.

Инцидент снял на видео 41-летний фотограф и инструктор по дайвингу Кристиан Торрес, назвав Эмму самой известной акулой региона.

Такое состояние у акул называется танатоз. Это защитная реакция рыбы на опасность, так она притворяется мертвой. Ввести акулу в транс можно при помощи чувствительных точек на рыле. Рыба не получает никаких повреждений.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.