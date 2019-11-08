Мужчина подслушивал секс постояльцев, забыв про видеонаблюдение в отеле

Он подносил телефон к дверям, чтобы слышать, как парочка в номере занимается любовью

В одном из отелей района Цзянцзинь, что находится в городе Чунцин на юго-западе Китая, охранники просматривали запись камеры видеонаблюдения и заметили мужчину, который ползал по коридорам. Как выяснилось позже, он подносил телефон к дверям постояльцев, чтобы слышать, как те занимаются сексом, сообщает сайт KuaiBao.

По информации издания, полицию впервые предупредила о беспорядках, когда один из гостей этого отеля рано утром заметил тень за дверью своего номера. Так же поступила и госпожа Тан, которая остановилась в заведении со своим возлюбленным.

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После просмотра видеоматериалов, правоохранители задержали на пять дней подозреваемого – 28-летнего мужчину по имени Хэ. На допросе он отметил, что "посещал отель несколько раз, потому что пристрастился к одному из движений мужчины, за которым наблюдал".

Напомним, секс пассажиров лайнера тайно снимали на скрытую камеру.Кроме этого, женщина записала на видео пикантный курьез с соседом.

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