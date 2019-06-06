Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина похудел на 150 кг после одного вопроса от внука: фото

Всего за год и три месяца британцу удалось похудеть больше чем вдвое

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:38
Джейсон Пэрриш
Джейсон Пэрриш
Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust

Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, весивший около 250 килограммов, рассказал, как похудел на 150 килограммов после неудобного вопроса внука. К 30 годам он весил 190 килограммов, а к 45 годам его вес достиг почти 250 килограммов, сообщает The Mirror.

"Я съедал бутерброд с четырьмя яйцами на завтрак, фиш-энд-чипс на обед и огромную порцию жаркого на ужин. В перерывах между приемами пищи я утолял голод бесчисленными пачками чипсов и шоколадными батончиками", – признался британец.

Смотрите видео о самых абсурдных диетах мира:

Мужчина понял, что ему стоит заняться здоровьем, когда его семилетний внук спросил у него, придет ли он на его свадьбу. После этих слов Пэрриш отправился к врачам. Те велели ему похудеть перед операцией по уменьшению объема желудка, и он самостоятельно сбросил 31 килограмм за четыре месяца.

Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг
Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust
Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг
Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust
Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг
Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust
Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг
Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust
Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг
Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust
1/5

Всего за год и три месяца британцу удалось похудеть на 150 килограммов. Он очень гордится собой и благодарит докторов за то, что они "вернули его к жизни". Мужчина шутит, что теперь вопросы внука не застанут его врасплох.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Приводят к обморокам и депрессии: чем опасны экстремальные диеты Как звезды готовятся к лету: Олег Винник, Николай Тищенко и другие Стала красоткой: женщина ради любви похудела на 30 кг Здоровый сон способствует нормализации веса - врачи
фото видео Великобритания диета похудение лишний вес как похудеть
Реклама

Новости партнеров

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Популярные статьи

Сегодня, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Сегодня, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:03Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Вчера, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Вчера, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Вчера, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняFun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

Новости партнеров

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Кардиологи изменили нормы артериального давления
8 интересных фактов о цвете глаз
8 интересных фактов о цвете глаз
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь