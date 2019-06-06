Мужчина похудел на 150 кг после одного вопроса от внука: фото

Всего за год и три месяца британцу удалось похудеть больше чем вдвое

Джейсон Пэрриш Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust

Житель Великобритании Джейсон Пэрриш, весивший около 250 килограммов, рассказал, как похудел на 150 килограммов после неудобного вопроса внука. К 30 годам он весил 190 килограммов, а к 45 годам его вес достиг почти 250 килограммов, сообщает The Mirror.

"Я съедал бутерброд с четырьмя яйцами на завтрак, фиш-энд-чипс на обед и огромную порцию жаркого на ужин. В перерывах между приемами пищи я утолял голод бесчисленными пачками чипсов и шоколадными батончиками", – признался британец.

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Мужчина понял, что ему стоит заняться здоровьем, когда его семилетний внук спросил у него, придет ли он на его свадьбу. После этих слов Пэрриш отправился к врачам. Те велели ему похудеть перед операцией по уменьшению объема желудка, и он самостоятельно сбросил 31 килограмм за четыре месяца.

Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust Джейсон Пэрриш похудел на 150 кг Фото: The Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust 1/5

Всего за год и три месяца британцу удалось похудеть на 150 килограммов. Он очень гордится собой и благодарит докторов за то, что они "вернули его к жизни". Мужчина шутит, что теперь вопросы внука не застанут его врасплох.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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