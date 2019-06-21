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Мужчина получил на день рождения невероятный подарок

Теперь житель США Деннис Ресслер собирается выходить на пенсию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Житель США в день рождения выиграл миллион долларов
Житель США в день рождения выиграл миллион долларов
Фото: Pixabay

Американец Деннис Ресслер из штата Южная Каролина (США) выиграл один миллион долларов в лотерею, отмечая свой день рождения. Мужчина хотел отпраздновать юбилей приобретением лотерейного билета Carolina Millions в одном из местных магазинов, однако даже не рассчитывал на успех. Удивлению Денниса не было придела, когда он стер защитный слой и понял, что сорвал огромный джекпот

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Победитель лотереи считает произошедшее невероятным. "Это способно изменить мою жизнь", – рассказывает он журналистам информационного портала UPI. 

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Мужчина планирует через несколько лет выйти на пенсию, но продолжит участвовать в розыгрышах.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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