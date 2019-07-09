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Мужчина повис на безумной высоте небоскреба: невероятное видео

Приехавшие по вызову правоохранители завели бесстрашного верхолаза внутрь здания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21

Видео: twitter.com/DaveKWilliams

В столице Великобритании очевидцы заметили мужчину, карабкающегося по стене 310-метрового стекленого небоскреба The Shard. Это лондонское здание является одним из самых высоких в Европе. Экстремал, как можно заметить на видеоролике, не использовал каких-либо подручных средств – присосок или веревок, сообщает CNN.
 

Телеканал сообщается, что местные жители вызвали полицию в 5:15 утра понедельника, 8 июля. Приехавшие по вызову правоохранители завели бесстрашного верхолаза внутрь. По информации лондонской полиция, с мужчиной провели беседу, но арестовывать не стали.

Смотрите видео: в Чикаго закрыли смотровую площадку на 103 этаже небоскреба

Небоскреб The Shard ("Осколок") архитектора Ренцо Пьяно открылся в Лондоне в 2012 году. С тех пор взобраться на самое высокое здание Лондона и пятое по высоте здание Европы пытались несколько раз.

Напомним, ранее показали забавные фото небоскреба "пошлой формы". Кроме этого, мы рассказывали, как китаец передвинул трехэтажный дом: невероятное видео.

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