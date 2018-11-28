Мужчина пожалел мышей в саду и построил для них невероятные домики: фото

Фотографии обнародованы на Facebook

Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse Домики для мыши. Фото: Саймон Делл/facebook.com/pg/Georgethemouseinalogpilehouse 1/12

Невероятные домики для мышей построил фотограф по имени Саймон Делл. Мужчина показал нестандартный подход к решению проблемы садовых вредителей и опубликовал в сети снимки, на которых продемонстрировал результаты своей работы. Фотографии обнародованы на Facebook-аккаунт George the Mouse in a log pile house.

Сначала мужчина обнаружил одну мышь, которую Делл назвал Джордж и сделал грызуну небольшой домик из бревен и соломы. В какой-то момент мужчина заметил, что мышей стало две и он построил для них целую мышиную деревню.

"Я решил построить им домики в саду, чтобы они не стали наживой котов или других животных. Также носил им пищу, чтобы они не погибли во время охоты. Я фотограф, поэтому, помимо прочего, хотел создать хорошую картинку для своих снимков", – делится Саймон Делл.

Напомним, в супермаркете на проспекте Ватутина в Киеве покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Фото было размещено в группе "Троещина ВК" в Facebook.

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