Мужчина пытался отравить коллегу водой и погубил себя

32-летний Дэвид Сюй подмешал сотруднице кадмий

Американку пытались отравить на работе Фото: Depositphotos

В американском городе Беркли, штат Калифорния, задержан химик, который пытался отравить коллегу, сообщает издание Washington Post.

Сотрудница компании Berkeley Engineering and Research Жун Юань обратила внимание на странный вкус и запах, исходящий от воды и еды, которые она приносила на работу. После приемов пищи ей неоднократно становилось плохо. Двое родственников, которые пили воду из ее бутылки, также заболели. В их крови нашли повышенное содержание кадмия.

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Женщина изучила запись камеры видеонаблюдения своего офиса и обнаружила, что другой сотрудник фирмы, 32-летний Дэвид Сюй, дважды подходил к ее бутылке и что-то в нее подмешивал. Проверка воды показала, что в нее добавлен кадмий. Женщина обратилась в полицию.



TWITTER— Cornell Barnard (@CornellBarnard) April 2, 2019

Cюю предъявлены обвинения в покушении на умышленное убийство, отравлении и причинении тяжких телесных повреждений. Ему грозит пожизненное заключение. Мотивы, толкнувшие его на преступление, остаются неясными.

Отравление кадмием сопровождается рвотой и диареей. В тяжелых случаях оно может закончится смертью. Продолжительное употребление малых доз кадмия наносит ущерб почкам и делает кости хрупкими, повышая вероятность переломов.

Напомним, пятиклассница напоила 13 одноклассников жидкостью для чистки канализации. Кроме этого, мы писали, что в Германии судят пожилого немца, который годами подсыпал яд коллега. Смотрите видео по теме:

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