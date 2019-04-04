Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина пытался отравить коллегу водой и погубил себя

32-летний Дэвид Сюй подмешал сотруднице кадмий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:09
Американку пытались отравить на работе
Американку пытались отравить на работе
Фото: Depositphotos

В американском городе Беркли, штат Калифорния, задержан химик, который пытался отравить коллегу, сообщает издание Washington Post.

Сотрудница компании Berkeley Engineering and Research Жун Юань обратила внимание на странный вкус и запах, исходящий от воды и еды, которые она приносила на работу. После приемов пищи ей неоднократно становилось плохо. Двое родственников, которые пили воду из ее бутылки, также заболели. В их крови нашли повышенное содержание кадмия.

Читайте также
Женщина приготовила на ужин родственникам коварную месть

Женщина изучила запись камеры видеонаблюдения своего офиса и обнаружила, что другой сотрудник фирмы, 32-летний Дэвид Сюй, дважды подходил к ее бутылке и что-то в нее подмешивал. Проверка воды показала, что в нее добавлен кадмий. Женщина обратилась в полицию.
 

Cюю предъявлены обвинения в покушении на умышленное убийство, отравлении и причинении тяжких телесных повреждений. Ему грозит пожизненное заключение. Мотивы, толкнувшие его на преступление, остаются неясными.

Отравление кадмием сопровождается рвотой и диареей. В тяжелых случаях оно может закончится смертью. Продолжительное употребление малых доз кадмия наносит ущерб почкам и делает кости хрупкими, повышая вероятность переломов.

Напомним, пятиклассница напоила 13 одноклассников жидкостью для чистки канализации. Кроме этого, мы писали, что в Германии судят пожилого немца, который годами подсыпал яд коллега. Смотрите видео по теме: 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
В Германии судят пожилого немца, который годами подсыпал яд коллегам Женщина приготовила на ужин родственникам коварную месть
видео США месть инцидент отрава
Реклама

Новости партнеров

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Популярные статьи

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Вчера, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляFun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

2 апреляFood

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

2 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком
Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
5 фраз, которые выдают неприязнь мужчины, даже если скрывает ее
5 фраз, которые выдают неприязнь мужчины, даже если скрывает ее
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»