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Мужчина с простыней назвал себя королем и ворвался в Версаль через окно

Сегодня, 12:08

К королевским покоям мужчина приехал на такси

Во Франции мужчина назвал себя королем и пробрался в Версальский дворец. Французская полиция его уже задержала. Как он это сделал и все ли во дворце уцелело – далее в материале.

К королевским покоям мужчина приехал на такси. Пассажир с простыней и словами, что он монарх, показался водителю подозрительным, и он вызвал полицию.

Правоохранители действительно нашли мужчину в одном из залов, куда он проник, разбив окно.

Версальский дворец
Версальский дворец
Фото: Depositphotos

Известно, что мебель и коллекции Версальского дворца не пострадали. А во с самозванцем сейчас разбирается полиция.

Тем временем в Перу случайно нашли 37-метровый геоглиф кошки, которому больше двух тысяч лет.

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король дворец версаль
Источник: Сегодня
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