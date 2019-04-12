Мужчина случайно снял на видео измену супруги с мэром города

Женщина утверждает, что у них "исключительно рабочие отношения"

Жена-изменница попала на видео Фото: Depositphotos

Житель Китая снял на видео супругу, изменяющую ему с другом семьи. По словам мужчины, съемка была сделана случайно, поскольку он считал видеорегистратор неисправным, пишет Daily Mail.

На опубликованном в сети видео показано, как темноволосая женщина встречает в дверях мужчину и начинает его обнимать. Пара целуется, после чего гость начинает расстегивать китаянке платье со словами "я соскучился".

Супруг женщины рассказал, что мужчина на видео занимал пост мэра города и являлся его хорошим другом. Что касается изменницы, то она назвала эту сцену случайной, и подчеркнула, что у них "исключительно рабочие отношения".

Известно, что супруги развелись в 2018 году, а мэр города покинул свой пост, отказавшись давать комментарии.

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