Мужчина снял на видео ядовитую змею в посудомоечной машине

Пресмыкающееся залезло внутрь через сливную трубу, предполагают владельцы дома

Змея залезла в посудомоечную машину Фото: Pixabay

Змеелов из организации Snake Catchers Adelaide в австралийском штате Южная Австралия снял на видео, как достает из посудомоечной машины ядовитого гада, что просидел там несколько часов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Сразу после вызова змеелов приехал к дому, в котором и обнаружил ядовитое пресмыкающееся прямо в посудомоечной машине. Оно пробыло внутри около двух часов. На опубликованном в сети видео показано, как мужчина держит инструмент, которым осторожно цепляет и переносит гада в черный мешок.

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Змеелов рассказал, что владельцам дома попалась сетчатая коричневая змея. Вероятнее всего, она залезла внутрь через сливную трубу.

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