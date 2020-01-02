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Мужчина снял на видео ядовитую змею в посудомоечной машине

Пресмыкающееся залезло внутрь через сливную трубу, предполагают владельцы дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Змея залезла в посудомоечную машину
Змея залезла в посудомоечную машину
Фото: Pixabay

Змеелов из организации Snake Catchers Adelaide в австралийском штате Южная Австралия снял на видео, как достает из посудомоечной машины ядовитого гада, что просидел там несколько часов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Сразу после вызова змеелов приехал к дому, в котором и обнаружил ядовитое пресмыкающееся прямо в посудомоечной машине. Оно пробыло внутри около двух часов. На опубликованном в сети видео показано, как мужчина держит инструмент, которым осторожно цепляет и переносит гада в черный мешок.

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Змеелов рассказал, что владельцам дома попалась сетчатая коричневая змея. Вероятнее всего, она залезла внутрь через сливную трубу.

Ранее "Сегодня" писали, как житель бразильского муниципалитета Жаборанди в штате Сан-Паулу по имени Пауло Маркети спас свою собаку от четырехметровой анаконды после 20-минутной схватки. Кроме этого, герпетолога Каустава Чакраборти из лесного хозяйства в индийской деревне Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия удивила двуглавая моноклевая кобра.

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