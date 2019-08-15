Мужчина стал единственным пассажиром в самолете: видео

Инцидент произошел из-за того, что у летательного судна нашли технические неисправности

Американец стал единственным пассажиров в самолете Фото: Depositphotos

Американский пассажир самолета, путешествующий из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити, стал единственным на борту Canadair Regional Jet CRJ-700. Об этом мужчина сообщила на своей странице в Twitter.



35-летний режиссер Винсент Пеон купил билет в последние минуты перед вылетом самолета из Нью-Йорка. Когда он пришел на посадку оказалось, что он единственный пассажир. Инцидент произошел из-за того, что у летательного судна нашли технические неисправности, и отправили его на замену.

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Перелет мужчины попал под угрозу, однако компания нашла выход: вместе с чемоданом Пеона в багажное отделение нагрузили еще и мешки с песком. Пассажир снял на камеру, как лично для него проводят инструктаж по безопасности. Также он заглянул в кабину пилотов, чтобы поблагодарить их за полет и пожать руку.

Этот ролик стал вирусным и на момент написания новости набрал больше двух миллионов просмотров.

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