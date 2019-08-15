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Мужчина стал единственным пассажиром в самолете: видео

Инцидент произошел из-за того, что у летательного судна нашли технические неисправности

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:18
Американец стал единственным пассажиров в самолете
Американец стал единственным пассажиров в самолете
Фото: Depositphotos

Американский пассажир самолета, путешествующий из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити, стал единственным на борту Canadair Regional Jet CRJ-700. Об этом мужчина сообщила на своей странице в Twitter.
 

35-летний режиссер Винсент Пеон купил билет в последние минуты перед вылетом самолета из Нью-Йорка. Когда он пришел на посадку оказалось, что он единственный пассажир. Инцидент произошел из-за того, что у летательного судна нашли технические неисправности, и отправили его на замену. 

Смотрите видео: задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways

Перелет мужчины попал под угрозу, однако компания нашла выход: вместе с чемоданом Пеона в багажное отделение нагрузили еще и мешки с песком. Пассажир снял на камеру, как лично для него проводят инструктаж по безопасности. Также он заглянул в кабину пилотов, чтобы поблагодарить их за полет и пожать руку. 

Этот ролик стал вирусным и на момент написания новости набрал больше двух миллионов просмотров. 

Ранее "Сегодня" писали, как пассажиры авиакомпании Air Wisconsin, летевшие из Чикаго в Саут-Бенд, изрядно напугались, когда к ним вышла нетрезвая стюардесса, которая не смогла внятно ознакомить их с правилами поведения на борту самолета. 

Также мы писали о пассажирах самолета, занимающихся сексом в уборной, которые попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора.

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Источник: Сегодня
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