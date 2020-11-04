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Мужчина сыграл на пианино во время уличной бойни. Это очень красиво и одновременно грустно (видео)

Сегодня, 07:05

Короткий ролик появился в Instagram и сразу стал очень популярным

Уличный пианист сыграл жизнеутверждающую песню Eternal Flame (1988) группы Bangles во время протестов в испанской Барселоне и благодаря этому прославился в интернете. Короткий ролик появился в Instagram и сразу стал очень популярным.

На видео показано, как полицейские на машинах и мотоциклах преследуют протестующих, которые отказались соблюдать новые правила изоляции из-за пандемии COVID-19. На заднем плане слышны звуки, похожие на выстрелы, а также горит огонь. Несмотря на это, отважный пианист исполняет романтическую и жизнеутверждающую композицию.

Peter (@pianolitopeter)

К слову, протесты в городе начались после того, как премьер-министр Педро Санчес объявил в стране чрезвычайное положение и ввел общенациональный комендантский час с 23:00 до 6:00 25 октября. Людям разрешили покидать свои дома только для важных поездок. Как выяснилось, это решение понравилось далеко не всем.

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Напомним, ранее на видео попала невозмутимая реакция пожилой женщины на взрыв в Бейруте. Пенсионерка играет на рояле в своем доме на фоне завалов.

Также смотрите видео о фестивале детского уличного пианино:

Кроме этого, мы писали, как 79-летний маэстро в бионических перчатках сыграл на пианино впервые за 20 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/pianolitopeter
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