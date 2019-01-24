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Мужчина тайно заглядывал под юбку женщины и получил отпор

Очевидец обратился в полицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Извращенец заглядывал женщине под юбку Фото: pixabay
Извращенец заглядывал женщине под юбку
Фото: pixabay

Сотрудник компании Stomp по имени Кеннет Тан заметил на автомобильной парковке в Сингапуре мужчину, который с помощью смартфона заглядывал женщине под юбку. Очевидец разговаривал по телефону в своей машине, когда перед ним прошла группа из трех человек. Затем Тан заметил, как один из них попытался подглядеть за женщиной в мини-юбке.

По его словам, все произошло очень быстро, поэтому он не был уверен, насколько верно трактовал увиденное. "Мои подозрения подтвердились, когда я просмотрел видео с видеорегистратора", – пояснил он.

Мужчина обратился в полицию, пожелав, чтобы с женщиной на видео связались и сообщили ей о случае апскертинга – фотографировании девушек из-под юбки.

Напомним, японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов.

Кроме этого, мы писали, что Николь Кидман нашла хороший способ отомстить неверному супругу. На светском мероприятии, состоявшемся в Лос-Анджелесе, Николь позволила себе на глазах у гостей пофлиртовать с Гартом Дэвисом.

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Источник: Сегодня
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