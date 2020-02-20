Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Счастливчик не мог поверить своим глазам

Американский водитель из города Чапин, штат Южная Каролина, пропылесосил салон машины и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги мужчина купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, он выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн). Об этом сообщает портал UPI.

Водитель прибрался в машине и обогатился Фото: Unsplash

Счастливчик не поверил своей удаче и несколько раз переспросил работника магазина, действительно ли он стал победителем.

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Удачливый американец планирует потратить часть выигрыша на покрытие долгов, а остальную сумму использовать, чтобы позаботиться о своей семье и немного повеселиться.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.

Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем, которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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