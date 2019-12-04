Мужчина умер из-за игры на смартфоне со включенной зарядкой

Вероятная причина смерти – поражение электрическим током, говорят в полиции

Таиландец умер в постели во время игры на телефоне Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

28-летний Киттисак Мункитти из таиландского города Чонбури погиб от удара током во время игры на своем смартфоне. По словам 57-летней матери мужчины, он заперся у себя в комнате, подключил телефон на зарядку и долго играл. Женщина несколько раз звала сына, чтобы он помог ей с уборкой, но он игнорировал ее просьбы, пишет Daily Mail.

Перед тем как уйти на работу, таиландка решила зайти к сыну в комнату и попросить его прибраться, однако он был уже мертвым.

Смотрите видео: смартфон убил 14-летнюю девочку

Читайте также: Ученые изобрели необычный способ быстро зарядить телефон

Полицейские, которые приехали через несколько минут, осмотрели мужчину и констатировали его смерть. Предварительной причиной гибели Мункитти назвали поражение электрическим током, однако его тело направили на посмертную экспертизу.

Напомним, в прошлом году из-за заряжающегося смартфона погибла 17-летняя Луиза Пиньейру из Бразилии. Родственники нашли ее тело на полу – девушка слушала музыку и заряжала телефон, в результате получила сильный удар током. А годом ранее жительница Доминиканской Республики Йоэльми Эрнандес погибла от удара током после того, как прикоснулась к смартфону.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.