Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина умер из-за игры на смартфоне со включенной зарядкой

Вероятная причина смерти – поражение электрическим током, говорят в полиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Таиландец умер в постели во время игры на телефоне Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash
Таиландец умер в постели во время игры на телефоне
Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

28-летний Киттисак Мункитти из таиландского города Чонбури погиб от удара током во время игры на своем смартфоне. По словам 57-летней матери мужчины, он заперся у себя в комнате, подключил телефон на зарядку и долго играл. Женщина несколько раз звала сына, чтобы он помог ей с уборкой, но он игнорировал ее просьбы, пишет Daily Mail.

Перед тем как уйти на работу, таиландка решила зайти к сыну в комнату и попросить его прибраться, однако он был уже мертвым.

Смотрите видео: смартфон убил 14-летнюю девочку

Читайте также:
Ученые изобрели необычный способ быстро зарядить телефон

Полицейские, которые приехали через несколько минут, осмотрели мужчину и констатировали его смерть. Предварительной причиной гибели Мункитти назвали поражение электрическим током, однако его тело направили на посмертную экспертизу.

Напомним, в прошлом году из-за заряжающегося смартфона погибла 17-летняя Луиза Пиньейру из Бразилии. Родственники нашли ее тело на полу – девушка слушала музыку и заряжала телефон, в результате получила сильный удар током. А годом ранее жительница Доминиканской Республики Йоэльми Эрнандес погибла от удара током после того, как прикоснулась к смартфону.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ученые изобрели необычный способ быстро зарядить телефон Кто из американских селебрити оценил iPhone 11: чем именно очаровал звезд новый смартфон Мобильный бум: потребители активно скупают смартфоны Арнольд Шварценеггер высмеял iPhone 11: курьезное фото
видео Таиланд смерть телефон смартфоны
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:12Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Сегодня, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 18:24Fun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

Вчера, 17:23Events

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

Вчера, 15:08Шоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

Вчера, 14:54Техно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

Вчера, 11:18Шоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

Вчера, 08:05Техно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

2 декабряFun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

2 декабряFun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

2 декабряFood

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

2 декабряWellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

2 декабряТехно

Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

1 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

1 декабряШоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Новости партнеров

Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Звезда
Звезда "Дизель шоу" поразил признанием о смерти актрисы