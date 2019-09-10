Мужчина встретил на свадьбе своего "клона": появилось видео

На общем свадебном снимке два приглашенных гостя выглядят практически одинаково

Мужчина встретил своего двойника на свадьбе Фото: Amir Zulfadhli Zulkifly

29-летний Эзли Йозоф на свадьбе у приятеля в малайзийском штате Селангор внезапно встретил своего "клона". Двойники были одинаково одеты, пришли на свадьбу в красных поло, носили очки с черной оправой, и оба оказались лысыми, пишет издание The Mirror.

Друг детства Йозофа, Амир Зульфадли Зулькифли, обратил внимание, что его коллега по работе на общем свадебном снимке выглядит точь-в-точь как малайзиец.

Смотрите видео: сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба

Позже Амир запечатлел на видео момент, когда Йозоф и его двойник замечают друг друга и начинают смеяться. Их обоих удивила эта встреча, и они договорились увидеться еще раз, чтобы сделать совместные фотографии.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как консервативные родители жениха настояли на том, чтобы разделить свадебное меню и приготовить разные блюда для мужчин и женщин. Эта идея не понравилась одной из гостей мероприятия, которая вскоре покинула торжество. Кроме этого, мы писали о невесте, которая перед свадьбой шокировала подругу неожиданным заявлением.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram