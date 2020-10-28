Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина выдержал атаку 63 килограммов пчел и стал рекордсменом (видео)

Сегодня, 09:51

Насекомые превратили его в огромную коричневую статую

Жуань Лянмин из китайского городского округа Ичунь, провинция Цзянси, покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ролик, который сняли очевидцы, опубликован на официальной странице Guinness World Records в Facebook.

На кадрах показано, как на мужчину без защитного костюма высыпают несколько тазов с пчелами. Насекомые полностью облепили Лянмина, превратив его в огромную коричневую статую. Это видео собрало более шести миллионов просмотров.

Отмечается, что за китайцем наблюдали представители Книги рекордов. Когда эксперты зафиксировали достижение, специально обученные люди сразу же очистили его от пчел.

Читайте также:
Как выглядит кольцо с наибольшим количеством бриллиантов — теперь оно в Книге рекордов Гиннесса (фото)

"На это невозможно смотреть", "Я потеряла дар речи", "Как это вообще возможно?", "Этот мужчина – настоящий герой Книги рекордов Гиннесса", "Я сейчас упаду в обморок от этих кадров", – комментируют увиденное пользователи сети.

Напомним, ранее мы писали, как 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Смотрите обзор самых интересных рекордов Гиннесса:

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как житель словацкого города Пухов Павол Дурдик за одну минуту зажег и потушил собственным языком 62 горящие спички.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бубка отреагировал на покорение его "вечного" рекорда Дюплантисом "Самый страшный мужчина в мире" побил два мировых рекорда (фото) Как выглядит кольцо с наибольшим количеством бриллиантов — теперь оно в Книге рекордов Гиннесса (фото)
видео рекорд пчелы книга рекордов гиннеса
Источники: Сегодня , facebook.com/GuinnessWorldRecords
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
“Любимый мой!” – так Тина поздравила таинственного красавца
“Любимый мой!” – так Тина поздравила таинственного красавца
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить

Популярные статьи

Сегодня, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

Вчера, 18:21Food

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

Вчера, 12:40Актуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

Вчера, 12:15Food

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

26 октябряШоу-бизнес

Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

26 октябряFun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

26 октябряШоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

26 октябряFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

26 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

25 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

25 октябряШоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

25 октябряШоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

25 октябряСтиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

25 октябряШоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Новости партнеров

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Любовницу Харламова выставили на смех: похожа на Майкла Джексона
Любовницу Харламова выставили на смех: похожа на Майкла Джексона
Роскошные формы и никакой одежды: новое фото Каменских
Роскошные формы и никакой одежды: новое фото Каменских
"Беременная Барби": Леся Никитюк удивила фанатов новым фото
"Беременная Барби": Леся Никитюк удивила фанатов новым фото
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Актеры, которых мы больше не увидим в новых "Сватах"
Актеры, которых мы больше не увидим в новых "Сватах"
В Украине поменяют систему оплаты труда: кто заработает больше
В Украине поменяют систему оплаты труда: кто заработает больше

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять