Мужчина выдержал атаку 63 килограммов пчел и стал рекордсменом (видео)

Насекомые превратили его в огромную коричневую статую

Жуань Лянмин из китайского городского округа Ичунь, провинция Цзянси, покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ролик, который сняли очевидцы, опубликован на официальной странице Guinness World Records в Facebook.

На кадрах показано, как на мужчину без защитного костюма высыпают несколько тазов с пчелами. Насекомые полностью облепили Лянмина, превратив его в огромную коричневую статую. Это видео собрало более шести миллионов просмотров.

Отмечается, что за китайцем наблюдали представители Книги рекордов. Когда эксперты зафиксировали достижение, специально обученные люди сразу же очистили его от пчел.

"На это невозможно смотреть", "Я потеряла дар речи", "Как это вообще возможно?", "Этот мужчина – настоящий герой Книги рекордов Гиннесса", "Я сейчас упаду в обморок от этих кадров", – комментируют увиденное пользователи сети.

Напомним, ранее мы писали, как 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

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