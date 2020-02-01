Мужчина выловил в море загадочное существо с мутацией: видео

Пользователи Сети предположили, что это может быть осьминог или кальмар

Рыбак выловил в море странное существо Фото: Sabri ismail / Pixabay

Пользовательница социальной сети TikTok под ником @natalie1526n опубликовала видео, на котором показано загадочное существо с тремя щупальцами и большой головой. "Какой ужас, что это за животное?" – закричала она на записи.

На кадрах видно, как существо извилисто движется. Рыбак, который выловил его в море, не смог идентифицировать, что это такое, поэтому позвал на помощь свою мать. Женщина, увидев улов, также очень удивилась.

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Юзеры предположили, что это может быть осьминог-мутант или странный кальмар. Ролик собрал более 1,4 млн просмотров.

Напомним, кадры жуткого насекомого, снятые в Индонезии, собрали более 37,3 млн просмотров и десятки тысяч комментариев. Многие пользователи социальных сетей были в ужасе, увидев этот ролик. Кроме этого, мы рассказывали про американку Сару Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала жуткое существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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