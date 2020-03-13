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Мужчина выловил в озере огромного коропа-рекордсмена: невероятные фото

Пойманный рыбаком короп вживую гораздо крупнее, чем выглядит на фотографиях

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:10

В городе Рино (Невада, США) мужчина по имени Бренден Бернхэм поймал в озере Вирджиния огромного 16-килограммового карпа и тем самым установил рекорд штата. Об это рассказали в Facebook представители департамента дикой природы Невады.

"У нас появился новый рекорд штата!" – написали сотрудники департамента во вторник, 10 марта. На кадрах, которые администраторы группы прикрепили к посту, Бернхэм стоит вблизи водоема и держит в руках крупный улов.

Фото: NvDOW

Подписчики и друзья американца в Facebook поздравили нового рекордсмена с добычей. В одном из сообщений Бернхэм подчеркнул, что пойманный им карп вживую гораздо крупнее, чем выглядит на фотографиях. Публикация рыбака собрала сотни лайков и восторженных комментариев.

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Сообщается, что обычно карпы этого вида вырастают до 80 сантиметров и 14 килограммов. Крайне редко встречаются особи тяжелее 20 килограммов и более метра длиной.

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Напомним, рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.

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Источник: Сегодня
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