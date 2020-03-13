Мужчина выловил в озере огромного коропа-рекордсмена: невероятные фото
Пойманный рыбаком короп вживую гораздо крупнее, чем выглядит на фотографиях
В городе Рино (Невада, США) мужчина по имени Бренден Бернхэм поймал в озере Вирджиния огромного 16-килограммового карпа и тем самым установил рекорд штата. Об это рассказали в Facebook представители департамента дикой природы Невады.
"У нас появился новый рекорд штата!" – написали сотрудники департамента во вторник, 10 марта. На кадрах, которые администраторы группы прикрепили к посту, Бернхэм стоит вблизи водоема и держит в руках крупный улов.
Подписчики и друзья американца в Facebook поздравили нового рекордсмена с добычей. В одном из сообщений Бернхэм подчеркнул, что пойманный им карп вживую гораздо крупнее, чем выглядит на фотографиях. Публикация рыбака собрала сотни лайков и восторженных комментариев.
Читайте также:Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец
Сообщается, что обычно карпы этого вида вырастают до 80 сантиметров и 14 килограммов. Крайне редко встречаются особи тяжелее 20 килограммов и более метра длиной.
Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков
Читайте также:Рыбак поймал огромного веслоноса весом в 71 кг: фото
Напомним, рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное