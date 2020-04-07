Мужчина забрал домой бездомного щенка и удивился, когда узнал правду: фото

Новорожденное животное передали ветеринарам на обследование

На строительной площадке английского графства Мерсисайд мужчина нашел новорожденного лисенка коричневого окраса, однако сначала подумал, что это бездомный щенок и забрал его домой. Вскоре британец осознал ошибку и обратился в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, сообщает новостной портал UPI.

"Он позвонил нам, как только ему сказали, что это не щенок, а детеныш лисы", – объяснил прибывший по вызову специалист Мэтт Браун. По его словам, найденному животному было меньше месяца от роду.

Мужчина принял новорожденного лисенка за щенка Фото: RSPCA

Новорожденного лисенка передали ветеринарам на обследование. Позже его планируют отвезти в центр спасения животных, расположенный в городе Нантвич, графство Чешир. Как только зверек окрепнет, его выпустят в дикую природу.

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Напомним, студентка колледжа Флоренция Лобо из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди. Кроме того, "Сегодня" писали о жителе городка Вандилигонга в австралийском штате Виктория, который нашел на заднем дворе маленького щенка. Через несколько недель животному по кличке Ванди провели ДНК-тест, который показал, что это редкий альпийский динго.

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