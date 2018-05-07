Мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире и она не выдержала: курьезное видео

Фанат решил потрогать журналистку за интимные места

Мария Мора дала отпор. Фото: кадр из видео

Неприятный инцидент произошел после футбольного матча в Мексике. Фанат во время прямого эфира подошел к репортеру Марии Фернанде Мора и начал приставать. Девушка не растерялась и побила микрофоном обидчика. Все это попало на запись выпуска новостей.

Мария Мора вела репортаж у стадиона Гвадалахары, где местная команда обыграла клуб из Торонто. Фанаты обступили съемочную группу, ведущую прямое включение, и начали выражать свою радость на камеру. Мужчины прыгали, выкрикивая речевки и размахивая флагом любимой команды. Самый активный из них теснил репортера, задевая ее локтями. В запале он решил потрогать журналистку за интимные места. Возмущенная девушка развернулась и ударила фаната микрофоном. Тот признал вину и ушел, а вместе с ним — вся компания.

Напомним, пьяная ведущая новостей и черти в прогнозе погоды: забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. На видео блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.

Кроме этого, мы писали, что ведущая новостей в прямом эфире начала рожать.

Также сообщалось: пес на грузовике ворвался в кадр выпуска новостей: свежее видео. Выжившая в ходе стрельбы в школе американка Эмма Гонсалес дала провокационное интервью о произошедшем, однако зрителей отвлекла попавшая в кадр собака, которая сидела за рулем движущегося грузовика.