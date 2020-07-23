"Мы не религиозные": родители отстояли право назвать своего сына "демоническим" именем

История произошла в британском городе Честерфилд, графство Дербишир

Новозеландцы Дэн и Мэнди Шелдон отстояли право назвать своего ребенка Люцифером (в мифологии оно ассоциируется с дьяволом. – Ред.). Ранее супруги намеревалась поставить на учет четырехмесячного сына, однако столкнулась с сопротивлением чиновницы, которая смотрела на них "с отвращением". История произошла в британском городе Честерфилд, графство Дербишир. Об этом пишет таблоид The Sun.

"Чиновница сказала нам, что наш сын никогда не сможет устроиться на работу и что учителя не захотят его учить. Она также отметила, что называть так ребенка в Новой Зеландии незаконно", – рассказывает Дэн.

Мужчина попытался объяснить государственному регистратору, что его семья "нерелигиозная", а имя Люцифер на греческом языке означает "несущий свет", но его не стали слушать и попросили покинуть кабинет. Однако через несколько минут чиновница все же официально зарегистрировала ребенка как Люцифер Шелдон.

"Работа регистраторов заключается и в том, чтобы давать родителям советы по выбору имени ребенка, поскольку порой они могут не знать некоторых значений и ассоциаций, которые оно может нести", – отметили представители городского совета графства Дербишир. Они извинились перед семейной парой.

"Честно говоря, мы считаем, что это хорошее имя, уникальное", – признались родители.

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Напомним, ранее мы писали о британке, которая сумела самостоятельно заработать на оплату обучения в колледже, помогая выбирать имена для китайских младенцев.

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