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На алтаре собора появился необычный образ Иисуса Христа: фото

Сегодня, 05:55

Это переосмысление знаменитой фрески Леонардо Да Винчи

На алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир выставили "Тайную вечерю" с темнокожим Иисусом Христом. Это переосмысление знаменитой фрески Леонардо Да Винчи демонстрируют в поддержку движения за расовую справедливость Black Lives Matter (Жизни чернокожих имеют значение). Согласие на размещение данной картины дал настоятель собора, передает таблоид The Daily Mail.

Полотно 11 лет назад создала художница Лорна Мэй Уодсворт (Lorna May Wadsworth). Для роли Христа позировал натурщик ямайского происхождения Тафари Хиндс.

"Работу Лорны Мэй выставили в знак солидарности с движением Black Lives Matter", – написала в своем Twitter директор Центра исследований Средневековья Эмили Грэй.

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"Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш алтарь в место для размышлений и молитв, поставив в центр картину, написанную Лорной", – заявил настоятель собора.

"Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом. Картина Лорны Мэй Уодсворт
"Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом. Картина Лорны Мэй Уодсворт
Фото: Lorna May Wadsworth

Сама автор картины не считает, что Христа надо изображать исключительно со светлой кожей.

"Эксперты согласны в том, что у него были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось", – рассказывает художница.

Собор откроют для посетителей 4 июля, именно тогда можно будет увидеть картину.

Смотрите видео: в Рио статуя Христа в халате сказала медикам "спасибо"

Видео: Reuters

Ранее "Сегодня" писали о жителях улицы Пирс-стрит в ирландском Дублине, которые устроили субботник – они решили привести в порядок жилой дом Лео Фитцджеральда и почистить статую Богоматери рядом с ним. Однако, как выяснилось, это была скульптура не Девы Марии, а ее сына – Иисуса Христа.

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