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На этот раз дешевле – за 50 тысяч евро: еще одна 19-летняя украинка продает девственность, фото

Девушка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:27
Polisha продает свою невинность
Polisha продает свою невинность
Фото: cinderella-escorts.com

19-летняя украинка под ником Polisha вслед за харьковчанкой Катей, которая продала свою невинность на аукционе за 1,2 млн евро, выставила на торги девственность за 50 тысяч евро. Девушка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. Она готова получить финансовую поддержку в размере 10 тысяч евро. Анкета Polisha размещена на сайте Сinderella escorts.

19-летняя Polisha
Фото: cinderella-escorts.com
19-летняя Polisha
Фото: cinderella-escorts.com
19-летняя Polisha
Фото: cinderella-escorts.com
19-летняя Polisha
Фото: cinderella-escorts.com
19-летняя Polisha
Фото: cinderella-escorts.com
19-летняя Polisha
Фото: cinderella-escorts.com
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"Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", – пишет украинка.

Смотрите сюжет о 19-летней модели из США, которая продала свою девственность:

На страничке Polisha сказано, что врач подтвердил ее девственность. Чтобы удостовериться, что ее не касался мужчина, покупатель может либо пригласить доктора на встречу, либо навестить вместе с девушкой медика в Германии за день до первого секса.

Ранее мы писали, что не поступившая на бюджет девушка продает невинность за 154 тысячи гривен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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