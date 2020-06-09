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На фото показали аномально высокого пса-рекордсмена

Сегодня, 05:55

Книга рекордов Гиннесса сочла питомца самым пожилым представителем своей породы

Восьмилетний немецкий дог по кличке Фредди из английского графства Норфолк, которого ранее признали самым высоким псом в мире, установил новый рекорд. Книга рекордов Гиннесса сочла его самым пожилым представителем этой породы. Об этом журналистам издания Daily Mail рассказала хозяйка собаки – Клэр Стонеман.

"Я стараюсь выводить Фредди на прогулку с утра пораньше, чтобы нас не атаковали прохожие. Окружающие всегда удивляются его размерам, а некоторые даже пугаются. Говорят, что я выгуливаю по улице лошадь!" – отмечает хозяйка.

Рост немецкого дога по кличке Фредди достигает 1,035 метра
Фото: catersnews
Рост немецкого дога по кличке Фредди достигает 1,035 метра
Фото: catersnews
Рост немецкого дога по кличке Фредди достигает 1,035 метра
Фото: catersnews
Рост немецкого дога по кличке Фредди достигает 1,035 метра
Фото: catersnews
Рост немецкого дога по кличке Фредди достигает 1,035 метра
Фото: catersnews
Рост немецкого дога по кличке Фредди достигает 1,035 метра
Фото: catersnews
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Рост Фредди достигает 1,035 метра. Клэр рассказывает, что рацион ее питомца весьма обычный. Утром пес ест корм с рубленой говядиной, а по вечерам – корм с жареной курицей. Также в течение дня британка балует его различными лакомствами.

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"Я очень счастлива, что Фредди так много прожил и все еще с нами. Я в последнее время позволяю ему все, что он захочет! У меня никогда не было детей, так что Фредди и Флер (сестра Фредди – Ред.) – мои детки", – подчеркнула Стонеман.

Женщина в ближайшее время планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

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Напомним, ранее приют для животных Husky House в американском штате Нью-Джерси обнародовал на своей странице в Facebook фотографию необычной собаки породы хаски по кличке Джубили.

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