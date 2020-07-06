На фото показали кота, выжившего после стирки в машинке

Инцидент произошел в австралийском городе Маручиодора

В австралийском городе Маручиодора кот бирманской породы по кличке Оскар чуть не погиб, оказавшись на 12 минут запертым в работающей стиральной машинке с горячей водой и моющими средствами. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам Аманды Мередит, хозяйки пострадавшего животного, когда она пошла развешивать постиранное белье, ее муж загрузил в машину новую партию вещей. Женщина услышала мяуканье, но не обратила на него внимания. Когда через несколько минут она вернулась в дом, это повторилось. Тогда австралийка начала искать своего питомца.

Подойдя к стиральной машинке, Аманда увидела Оскара, который упирался лапами в стекло и вращался. "Он вращался и смотрел на меня. Это было трагично", – рассказала женщина. Ей потребовалось еще примерно две минуты, чтобы вызволить любимчика.

Кот по кличке Оскар выжил после стирки в машинке Фото: Amanda Meredith Кот по кличке Оскар выжил после стирки в машинке Фото: Amanda Meredith 1/2

Кот провел 24 часа в ветеринарной клинике. Он получил ушибы и нуждался в приеме лекарств. После возвращения домой Оскар спал неделю, а затем постепенно пришел в себя.

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Это уже не первый подобный случай. Американка Стефани Кэрролл-Кирхофф из города Мэйплвуд, штат Миннесота (США), случайно закрыла своего годовалого кота по кличке Феликс в работающей стиральной машинке.

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