На фото показали мальчика с самыми большими глазами

Юный пакистанец не собирается обращаться к офтальмологу

Ахмед Хан прославился из-за больших глаз. Фото: pixabay.com

Пакистанец Ахмед Хан прославился умением сильно выпучивать глаза и собирается побить рекорд Гиннесса.

Юноша из города Лахор признался, что обнаружил свой талант при просмотре мультфильма "Том и Джерри". В одном из эпизодов глаза Тома выскочили из орбит после удара по спине. 16-летний Хан попробовал повторить трюк: он надавил на веки, и его глазные яблоки выскочили. "Сначала я подумал, что поранил глаз, но потом понял, что не нанес ему никакого вреда", — объяснил он.

Ахмед Хан прославился из-за больших глаз. Фото: Facebook Ахмед Хан прославился из-за больших глаз. Фото: Facebook Ахмед Хан прославился из-за больших глаз. Фото: Facebook Ахмед Хан прославился из-за больших глаз. Фото: Facebook Ахмед Хан прославился из-за больших глаз. Фото: Facebook 1/5

Видео, на которых Хан выпучивает глаза, широко разошлись в социальных сетях. Его несколько раз приглашали на телепередачи, где назвали самым пучеглазым мальчиком страны. По словам Хана, его узнают на улицах и часто просят о совместном селфи. Но есть и те, кого пугает его способность. Хан признался, что его обходят стороной ученики начальной школы и одноклассницы.

Юный пакистанец не собирается обращаться к офтальмологу: "Бог дал мне эту способность, так что я уверен, что он позаботится о моих глазах". В его планах — побить рекорд Гиннесса по выпучиванию глаз, который сейчас принадлежит американке Ким Гудман (Kim Goodman). Она способна выпучивать глаза из орбит на 12 миллиметров.

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