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На фото показали "самую неуловимую кошку в мире"

Сегодня, 11:33

Эти животные занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения

Представитель руководства национальных парков Салах Амокран из Алжира впервые за десятилетие представил фотографию северо-западного африканского гепарда. Эти животные занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения. Они отличаются по внешности от других африканских гепардов – их мех короче и светлее.

Уникальный снимок сделали натуралисты на вулканическом поле Атакор, пики которого достигают высоты три тысячи метров. Кадр был сделан через 10 лет после того, как эту крупную кошку видели в последний раз.

"Северо-западный африканский гепард – самая неуловимая кошка в мире", – написал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда на своей странице в Twitter и поделился фотографией.

Ареал обитания северо-западного африканского гепарда ограничен изолированными участками Сахары и региона Сахель от Мали на западе до Центрально-Африканской Республики на востоке. Подвид в последний раз видели в горах Ахаггар в 2008-2010 годах, когда четыре особи попали в фотоловушки. В 2012 году Международный союз охраны дикой природы оценивал оставшуюся популяцию в Алжире в 37 особей.

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Напомним, в зоопарке штата Вирджиния сразу в двух семьях гепардов появилось потомство.

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