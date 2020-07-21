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На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото

Сегодня, 05:55

Мохаммеда Эль-Гаммаля доставили в ближайшее отделение полиции

40-летний учитель Мохаммед Эль-Гаммаль из египетской деревни Кафр Аль-Хосар спустя четыре месяца после собственных похорон был обнаружен во время прогулки на кладбище. Об этом сообщает издание Arab News.

По словам родственников Эль-Гаммаля, он страдал от психического заболевания и часто уходил из дома – иногда на срок вплоть до месяца. В очередной раз египтянин исчез в январе этого года. Позже тело мертвого мужчины с похожей внешностью поступило в местную больницу. Родственники опознали в умершем Эль-Гаммаля, за исключением одной из его сестер. У тела был взят образец ДНК, но семья так и не получила результат исследования. Похороны состоялись 21 марта.

Мохаммеда Эль-Гаммаля после похорон обнаружили на кладбище
Фото: Youm7
Мохаммеда Эль-Гаммаля после похорон обнаружили на кладбище
Фото: Youm7
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В середине июля 2020 года гуляющего по кладбищу Эль-Гаммаля обнаружила группа молодых людей. Египтянина доставили в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга спустя несколько часов после дорожной аварии.

Смотрите видео: мужчину похоронили с автомобилем

Кроме того, несколько лет назад в Гондурасе произошла более трагическая ситуация – 16-летняя беременная девушка пришла в себя спустя сутки после своих похорон.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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