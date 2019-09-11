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На презентации Apple показали киевские новостройки: опубликовано фото

Возможности планшета iPad продемонстрировали с помощью фотографии киевского жилого комплекса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Apple показала фото Киева на презентации своих новинок Фото: Apple
Apple показала фото Киева на презентации своих новинок
Фото: Apple

10 сентября компания Apple во время презентации нового планшета iPad показала один из жилых комплексов столицы Украины – "Комфорт Таун", который расположен на улице Регенераторной на левом береге Киева, сообщает "Информатор Tech".

Дома на Регенераторной в Киеве
Дома на Регенераторной в Киеве
Фото: novostroyki.realt.ua

Как пишет издание, этот жилой комплекс очень узнаваем именно благодаря ярким, красочным домам и четкой их планировке.

Смотрите также в сюжете о прошлых смартфонах iPhone – ретроспектива:

Что же касается самого устройства, новый iPad поддерживает работу с клавиатурой Smart Keyboard и пером Apple Pencil. Планшет оснащен процессором A10 Fusion, который использовался в iPhone X. Стоимость устройства стартует от 329 долларов.

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Ранее "Сегодня" писали, что стоимость новых iPhone 11 стартует с 699 долларов, iPhone 11 Pro с 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max – с 1099 долларов. Продажи в США начнутся с 20 сентября, а предзаказы откроются с пятницы 13-го. При этом iPhone XS и XS Max сняты с продаж и больше не производятся.

Напомним, ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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