На презентации Apple показали киевские новостройки: опубликовано фото
Возможности планшета iPad продемонстрировали с помощью фотографии киевского жилого комплекса
10 сентября компания Apple во время презентации нового планшета iPad показала один из жилых комплексов столицы Украины – "Комфорт Таун", который расположен на улице Регенераторной на левом береге Киева, сообщает "Информатор Tech".
Как пишет издание, этот жилой комплекс очень узнаваем именно благодаря ярким, красочным домам и четкой их планировке.
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Что же касается самого устройства, новый iPad поддерживает работу с клавиатурой Smart Keyboard и пером Apple Pencil. Планшет оснащен процессором A10 Fusion, который использовался в iPhone X. Стоимость устройства стартует от 329 долларов.
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Ранее "Сегодня" писали, что стоимость новых iPhone 11 стартует с 699 долларов, iPhone 11 Pro с 999 долларов, а iPhone 11 Pro Max – с 1099 долларов. Продажи в США начнутся с 20 сентября, а предзаказы откроются с пятницы 13-го. При этом iPhone XS и XS Max сняты с продаж и больше не производятся.
Напомним, ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.
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