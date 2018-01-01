На шестом месяце: 70-летняя пенсионерка заявила о беременности

По словам гинекологов, ей придется провести кесарево сечение

Бабушка забеременела. Фото: Facebook

70-летняя мексиканка Мария де ла Луз заявила о том, что находится на шестом месяце беременности. Женщина представила снимки УЗИ, но пока не задокументировала документ для установления рекорда.

"Мне сказали, что это девочка. Посмотрите, на снимке видно ее маленькое личико", – рассказала она изданию Daily Mail.

По словам женщины о том, что беременна она начала догадываться три месяца назад.

"У меня болели ноги, кружилась голова, тошнило. Врачи частных и государственных клиник провели 10 ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить", – сказала 70-летняя женщина.

Бабушка забеременела. Фото: Facebook Бабушка забеременела. Фото: Facebook Бабушка забеременела. Фото: Facebook Бабушка забеременела. Фото: Facebook Бабушка забеременела. Фото: Facebook 1/5

Этот ребенок станет для Марии де ла Луз восьмым. Ее взрослые дети не обрадовались этой новости, утверждая, что она слишком стара для родов. По словам гинекологов, ей придется провести кесарево сечение.

Напомним, беременная акушерка родила на работе одновременно со своей пациенткой.

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