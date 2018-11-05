На Стене Плача увидели загадочное знамя конца света

Очевидцы сняли инцидент на видео

Змея напугала паломников в Иерусалиме. Фото: pixabay

На YouTube-канале Western wall news появилось видео со змеей, которая пытается поймать голубя на Стене Плача в Иерусалиме. Пресмыкающееся забрал со Стены профессиональный змеелов. Паломники, бывшие там по время инцидента, восприняли случившееся как знак о приближающемся конце света.

На кадрах видно, как на Стене появляется крупная змея. Она напугала сидящего рядом голубя и многих паломников. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Верующие, которые видели появление змеи, утверждают, что стали свидетелями апокалиптического знамения.

Напомним, ранее ученые сделали невероятный вывод о том, как погибнет Земля. В частности исследователи, основываясь на новых опытах, заявили, что вулканический апокалипсис реален.

Они объяснили, что раньше считалось, что суперизвержения, которые способны уничтожить цивилизацию, происходят каждые 45-714 тысяч лет. Впрочем, новые исследования доказали, что этот интервал значительно уже – от 5,2 до 48 тысяч лет.

А в середине прошлого года ученые заявили, что через 50 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период.

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