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На свадебном фото неожиданно проявился "Волан-де-Морт"

Изображение похоже на злодея из фильма о Гарри Поттере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:53
На платье у женщины «появился» злодей из фильма. Фото: pixabay
На платье у женщины «появился» злодей из фильма. Фото: pixabay

Маленький мальчик спрятался под платьем матери и "создал" устрашающее лицо. На снимок обратили внимание посетители имиджборда Reddit.

На свадебной фотографии видно, как ребенок забрался матери под платье. Наряд растянулся на столько, что начал просвечиваться. Из-под платья было видно лицо ребенка, прижавшееся к плотно натянутой материи.

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На свадебном снимке с ребенком проявилось лицо Волан-де-Морта
Фото: reddit.com/r/pics/comments/9hbhes

Голова мальчика кажется значительно больше, чем есть на самом деле, а лицо "расплющилось" об платье.

Пользователи подметили, что изображение похоже на злодея из фильма о Гарри Поттере Волан-де-Морта. Посетители портала пошутили, что это малыш, имя которого нельзя называть. Другие отметили, что пьяные взрослые могут выглядеть еще хуже.

Автору снимка явно было не до шуток на празднике. Он подписал изображение словами "возьми ребенка на свадьбу, говорили они, это будет мило, говорили они".

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Источник: "Сегодня"
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