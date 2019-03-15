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На свет появился уникальный розовый слоненок: видео

Животное могло порозоветь из-за лейцизма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:09
В ЮАР родился необычный розовый слоненок
В ЮАР родился необычный розовый слоненок
Фото: Pixabay

Слоненок редкой окраски был обнаружен в национальном парке Крюгера (ЮАР). На видео его запечатлел рейнджер Тим Янсен ван Вуурен, который сопровождал группу туристов во время сафари. Об этом сообщили на официальном канале Caters News на YouTube.

По словам специалистов, слоненок мог порозоветь из-за лейцизма — мутации, которая ведет к частичной потере пигментации наружного покрова. Ранее слонов с похожей окраской относили к альбиносам. Однако это два разных явления: в первом случае пигментные клетки вообще отсутствуют, а во втором в организме нет пигмента меланина.

Отмечается, что животным с нестандартным окрасом кожи очень сложно выживать в дикой природе – они привлекают внимание хищников, а также браконьеров, которые могут охотиться за редкой шкурой.

Ранее сообщалось, что посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Также мы писали, что в Германии во время представления в Цирке Кроне произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.  

Кроме этого, сообщалось, как слон по кличке Али, живший на ранчо Майкла Джексона, сбежал из своего вольера и бродил по территории зоопарка американского города Джэксонвилл в штате Флорида. 

Смотрите видео: в Харьковском зоопарке отпраздновали юбилей слонихи Тэнди

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